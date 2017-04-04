На території психлікарні збудують… монастир!

Навколо обласної психоноверологічної лікарні назріває скандал. На наступну сесію облради планують винести питання щодо поділу земельної ділянки лікувальної установити на дві частини.

Як йдеться у проекті рішення, Тернопільська обласна комунальна психоневрологічна лікарня просить згоду на поділ земельної ділянки, площею 18,8660 га, кадастровий номер 6110100000:13:004:0073, яка перебуває в її постійному користуванні за адресою м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14, на дві земельні ділянки, площею 17,7560 га та 1,1100 га, без зміни їх цільового призначення.

Поділ земельної ділянки здійснюється з метою подальшого будівництва… комплексу монастирських споруд (!).

Зауважимо, що це питання в облраді мусолиться уже близько року. Керівництво лікувального закладу в особі Володимира Шкробота намагається протягти цей проект на всіх рівнях. Рішення вже намагалися винести на розгляд депутатів. Однак розуміючи всю подальшу процедуру «освоєння» ділянки, частина народних обранців заблокували його.

Варто додати, що забудова територій лікувальних установи релігійними об’єктами є досить звичним явищем для Тернополя. Під «соусом» благих намірів згодом біля лікарень, окрім капличок та церков, з’являються багатоповерхівки. Так звані церковні «придвори». Саме цей факт насторожив депутатів минулого разу. Чи будуть вони такими ж зваженими, як і раніше, стане зрозуміло на наступній сесії обласної ради.