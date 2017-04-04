У Тернополі лише за один місяць спіймали 50 п’яниць за кермом

У неділю, 2 квітня, близько 1-ої години ночі, у селі Біла, що неподалік Тернополя, інспектори зупинили автомобіль Таврія з технічними несправностями.

За кермом автомобіля перебував 25-річний водій з ознаками алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували водієві пройти тест на вміст алкоголю в крові на місці, на що він погодився у присутності двох свідків. Результат виявився позитивним – 1.16 проміле. А це майже у 8 разів перевищувало допустиму норму.

На водія складено протокол за ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння ). Вилучено водійське посвідчення. До речі, впродовж березня патрульні поліцейські склали 50 протоколів на нетверезих водіїв.