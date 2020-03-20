На Волині п’ятеро людей з підозрою на коронавірус намагались втекти з лікарні
У Волинській області п’ятеро чоловіків, поміщених на обсервацію у зв’язку з підозрою на коронавірусну інфекцію, намагалися втекти з лікарні. Про це повідомив голова Любешівської районної державної адміністрації Сергій Фесик, передає 12 канал.
За його словами, що п’ятеро чоловіків поверталися в Україну з заробітків у Росії, коли у одного з них на кордоні виявили температуру 38 градусів. Їх доставили в інфекційне відділення Любешівської центральної районної лікарні для перевірки. Всі вони жителі Закарпатської області.
“Стан здоров’я їх задовільний, температури ні в кого з них немає. Аналізи перевіряють. Поліція забезпечує цілодобову охорону, щоб госпіталізовані не втекли, бо дуже рвуться це зробити. Заблокована їх машина. І на всякий випадок – поліцейські сидять біля інфекційного відділення. Чекаємо результатів”, – повідомив Фесик.
- Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них – летальні.
- Станом на п’ятницю, 20 березня, від коронавірусу Covid-19 у світі померли вже 10031 людей, загальна кількість інфікованих сягнула 244523 людей.