На вихідні Тернопіль став столицею соціальних танців

Свій 4-й день народження тернопільські танцюристи сальси, бачати, кізомби, реггетону відзначили 24 березня. Саме з цієї дати в нашому місті почав діяти Клуб соціальних танців (Social Dance Club).

Привітати тернопільських SDC-шників у Тернопіль приїхали інструктори та учні соціальних танців з Одеси, Южноукраїнська, Миколаєва та інших міст. Для всіх охочих гості провели майстер-класи, а ввечері святкування продовжили на вечірці в стилі 90-х. Там же ж й запалили символічний “вогник сальси”, який передають між учасниками Social Dance Club у всіх містах.

Ініціатор заснування тернопільського клубу, інструктор з Миколаєва Костянтин Горлов зізнався, що SDC в Тернополі кілька останніх років успішно діє без його втручання. А це означає, що тренерський і учнівський склад місцевого клубу – єдина команда, яка разом працює над розвитком соціальних танців у Тернополі.