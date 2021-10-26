На залізничному вокзалі Тернополя відкриють пункт вакцинації

Найближчим часом планується відкрити пункти вакцинації на залізничних вокзалах в Тернополі та Херсоні. Про це повідомляє АТ «Укрзалізниця». Такі пункти працюють вже на 19 залізничних вокзалах України, а від 21 жовтня 2021 року щеплення проти COVID-19 отримали понад 8000 охочих.

Так, безкоштовні пункти вакцинації працюють на залізничних вокзалах Львова, Рівного, Ковеля, Івано-Франківська, Ужгорода, Чернівців, Одеси, Миколаєва, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Каменського, Маріуполя, Краматорська, Києва (два пункти), Ніжина, Коростеня, Вінниці, Хмельницького. Пасажири, які мають довідку про отримання однієї або двох доз вакцини, можуть вільно подорожувати залізничним транспортом.

Пасажири, які з різних причин не вакцинуються, можуть подорожувати, пред’явивши негативний результати ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години. Останній можна зробити на залізничному вокзалі. Зараз точки тестування розгорнуті на 10 центральних залізничних вокзалах Києва, Львова, Харкова, Одеса, Дніпра, Запоріжжя, Мукачева, Кривого Рогу, Вінниці та Полтави (станція Полтава-Київська). Пасажири, які мають квиток, можуть зробити тест за найвигіднішою ціною — 350 грн. Від 21 жовтня всього було зроблено понад 10 тис. тестів. АТ «Укрзалізниця» співпрацює з лабораторією, яка запропонувала найвигіднішу вартість послуги.

Як повідомлялося раніше, 11 жовтня Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови №1236, які передбачають посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах зі значним поширенням COVID-19. З 21 жовтня залізничні перевезення у далекому сполученні дозволені пасажирам за умови наявності:

квитка на поїзд;

документа, що посвідчує особу (перелік таких документів затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку);

документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19,

або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 (сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку «Дія»);

або негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

Для пасажирів віком до 18 років наявність вищевказаних документів, крім проїзного документа та документа, що підтверджує особу, не вимагається.