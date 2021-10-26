У Тернополі черги в пунктах вакцинації

Кількість людей, які хочуть вакцинуватися від ковіду зростає з кожним днем. Через це утворюються черги. Про це розповіла адміністраторка пункту вакцинації на проспекті Злуки Жанна Рацин. Також причиною утворення черг у пунктах вакцинації є те, що не всі люди мають декларації з сімейними лікарями.

У пункті вакцинації на проспекті Злуки в Тернополі на одинадцяту годину дня у черзі на щеплення від ковіду близько ста осіб.

Петро Правдивий пенсіонер. Чоловік уаже прийшов, щоб отримати другу дозу вакцини:

“Моя дружина вакцинована. Діти вакциновані. Весь світ вакцинується, чого ж не вакцинуватися. Треба на людей оточуючих зважати. Якщо сам не хочеш, тобі все рівно, то люди кругом ходять”.

Тернополянин Юрій Заблоцький розповідає, прийшов вакцинуватися, бо цього вимагають на роботі:

“Вирішив вакцинуватися через відвертий шантаж владою тих людей, які працюють. Кажуть або звільнять директора, який не відповідає цій посаді, або повністю закриють організацію”.

Реєструють людей п’ятеро медпрацівників. Для отримання щеплення реєструється тернополянка Оксана Дмитришин. Чоловік каже нещодавно перехворіла на ковід:

“Я взагалі не хотіла вакцинуватися. Я до цього досить критично ставлюся. А зараз в такі умови на роботі ставлять, що без вакцини я просто не буду працювати. Тому вирішила провакцинуватися, бо вдома без роботи не хочеться сидіти. Якщо в подальшому десь поїхати за кордон, все одно це потрібно”.

Тернополянин Ігор Любінський отримав першу дозу вакцини.

“Вагався, вагався дуже довго. Мої дружина і діти вже провакциновані. Я вирішив також провакцинуватися”, – каже Любінський.

Адміністраторка пункту вакцинації Жанна Рацин розповідає, дедалі більше людей хочуть зробити щеплення від ковіду. Це призводить до утворення черг, каже жінка.

“Особливо останні днів 5 дуже зросла кількість людей бажаючих вакцинуватися до тисячі на цьому пункті щодня”, – каже Рацин.

За словами Жанни Рацин, черги у пунктах вакцинації утворюються й через те, що багато людей не мають декларацій з сімейними лікарями. А це потребує більше часу для реєстрації.

У пункті вакцинації на вулиці Живова. У черзі на вакцинацію двоє людей. Михайло Хомин розповідає, чому вирішив вакцинуватися:

“Краще не ризикувати, краще провакцинуватися і не мати потім проблем. Першу дозу отримав. І сьогодні прийшов по другу дозу і отримати сертифікат”.

Лікарі, які приймають людей у цьому пункті вакцинації, про кількість вакцинованих не кажуть.

5 440 осіб отримали вакцину від коронавірусу за вчора. Це на 682 людини менше, ніж минулого дня, розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва. За її словами, з початку кампанії двома дозами щепили понад 151 тисячу осіб, це – майже 26% жителів області, яких планують вакцинувати. І одну дозу препарату отримали понад 198 тисяч людей.

Суспільне