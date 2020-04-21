На земельній ділянці жителя села Малашівці зробили звалище трупів тварин

Віднедавна мешканці Ігровиці стали потерпати від нестерпного смороду, який доносився зі сторони Малашовецького сміттєзвалища. В п‘ятницю, 17 квітня, виявлена імовірна причина недоброго запаху.



Житель села повідомив Білецького сільського голову, що знайшов ями з рештками тварин поблизу Малашовецького сміттєзвалища.

Дмитро Малик одразу ж звернувся до поліції та Держпродспоживслужби. Прибувши на місце, на території земельної ділянки жителя села Малашівці поблизу сміттєзвалища, ними було підтверджено факт неконтрольованого звалища трупів тварин. Голова Білецької сільської ради, Дмитро Малик подав заяву та пояснюючу до правоохоронних органів щодо факту даного правопорушення. Також звернувся до екологічної служби для експертної оцінки рівня забруднення довкілля виявленим стихійним захороненням.

Тож тепер буде проводитися перевірка для з’ясування обставин, рівня забруднення ґрунтових вод, самого ґрунту продуктами гниття решток тварин та встановлення причетних осіб.



Для довідки. Правила захоронення решток тварин регулює Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, непризначені для споживання людиною». Згідно з ним, усі відходи чітко розподіляються на 3 категорії. До першої відносяться трупи тварин, які загинули: їх заборонено утилізувати переробляючи, їх лише спалюють на спеціальному місці і під контролем МЧС і хоронять. Продукти 2 і 3 категорій підлягають утилізації, вони повинні бути перероблені і знезаражуються за відповідної температури і тиску, після цього їх можна компостувати. Порушення норм даного Закону карається штрафом. Тоді як порушення Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» ст.68 передбачає суворіше покарання, зокрема і кримінальну відповідальність.