На Злуки у Тернополі “латають” дорогу

Поточний ремонт асфальтобетонного покриття розпочали на проспекті Злуки. Зараз триває ремонт половини проїжджої частини проспекту Злуки.

Ремонт здійснюється з метою посилення основи дорожнього одягу, усунення просадок та вкладання нового шару асфальто-бетону. Відремонтують ділянку дороги від магазину «Білий лебідь» до транспортної розв’язки вулиць Злуки – Тарнавського – Є. Коновальця.

Під час робіт використовують метод холодного ресайклінгу. Це сучасна технологія, при якій грунт перемелюється і змішується з цементом і водою.