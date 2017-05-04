Заводи, готелі і банки: Кременець на фото 1930-х років

Представляємо вашій увазі фотографії містечка Кременець, які відносяться до 30-х років минулого століття.

Кременець у міжвоєнний період, як і значна частина Волині, належав Польщі.

В 1930‑х у Кременці було три свої електростанції, тартак, крейдяний завод, фабрика з переробки тютюну, по дев’ять каменоломень та цегелень, сім черепичних заводів, бетонний завод, 30 столярних і 13 слюсарних майстерень, свічковий завод, бровар, чотири моторні млини, одинадцять пекарень і близько 400 маленьких підприємств, тобто їдалень, готелів, перукарень.

В той час в місті було два банки – Купецький та Український. Близько п’ятнадцяти гартівень, вісім аптечних складів та майже п’ятсот крамниць.

Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО