Нахабна сусідка обікрала тернопільську пенсіонерку

Із заявою про крадіжку до Тернопільського відділу поліції звернулась жителька обласного центру. Жінка повідомила, у неї поцупили сережку. Потерпіла оцінила золотий виріб у дві тисячі гривень.

Як вдалось встановити правоохоронцям, того дня пенсіонерка поралась в квітнику поблизу під’їзду. На допомогу старенькій прийшла сусідка. Жінка, увійшовши в довіру старенької, вирішила скоїти протиправне. Під час роботи зловмисниця ніби то поправила сережку сусідки, а сама непомітно зняла її. Старенька помітила відсутність прикраси лише згодом. Нахабна злодійка навіть допомагала їй шукати сережку, яка вже на той час лежала у кишені. Однак потерпіла запідозрила лихе та вирішила зателефонувати в поліцію. Перелякана крадійка тим часом покинула місце злочину.

У ході оперативно розшукових заходів працівники поліції розшукали підозрювану. Як з’ясували слідчі жінка в минулому вже мала проблеми з законом.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ – шахрайство.