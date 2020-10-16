Наймолодші пацієнти з вродженими вадами серця зможуть отримувати допомогу в тернопільській лікарні

Наймолодші пацієнти області з вродженими вадами серця зможуть отримувати допомогу в університетській лікарні. Нову послугу надаватимуть за сприяння Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.Амосова.

Операції проводитимуть як новонародженим, так і підліткам, чого раніше в області не було. Усю необхідну допомогу нам надаватиме Інститут серцево-судинної хірургії – і кадрову, і технічну.

Сьогодні разом з директором Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.Амосова Василем Лазоришинцем оглянули потужності закладу.

Університетська лікарня має хорошу базу для надання такого виду допомоги. Ми можемо доукомплектувати відділення з мінімальною кількістю вкладень.

Зараз визначаємося з переліком необхідного додаткового обладнання, адже дитяча кардіохірургія має свою специфіку та відмінності.

Область має і потужний кадровий потенціал. У нас один з кращих медичних універитетів. Заклад готовий направляти своїх випусників на проходження інтернатури (заочно) в Інститут серцево-судинної хірургії, де готуватимуть необхідних спеціалістів.