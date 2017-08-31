Наступного тижня «Дзідзьо» презентуватиме у Тернополі свій фільм “Контрабас”

6 вересня у кінотеатрі “Сінема Сіті Тернопіль” відбудеться спеціальний показ комедії “Dzidzio “Контрабас” за участю творчої групи. Початок заходу о 18:00 годині.

“Якщо трійця йолопів вирішила зайнятися незаконною справою, чекай кінця світу локального масштабу. Вони виросли на кордоні, тому де знайти «легкі» гроші – для них не питання. Але коли на шляху з’являється гарна дівчина, всім планам капець. Тож американські гiрки порівняно з їхніми пригодами – це легке погойдування. Але наші герої заради мрії готові на все”, – йдеться в анотації до фільму.