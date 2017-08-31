Бджоляр із Гусятинщини зібрав рекордні 62,5 кг меду з кожної бджолосім’ї!

Хочеш добре жити, потрібно так працювати, як бджола, а не нарікати на державу. Цей висновок зробив після відвідання господарства бджоляра Івана Володимировича Шаровари з села Увисла, що на Гусятинщині.

Коли розпався місцевий колгосп, Іван Шаровара вирішив пасічникувати. Одного дня 2003 року в його двір в один із дерев’яних ящиків прилетів бджолиний рій. Це зацікавило селянина і він поїхав за оголошенням у с. Угринів Чортківського району до тамтешнього 78-річного пасічника, котрий розпродував свою пасічницьку спадщину. Купив у нього вулик «двійняк слов’янський» 1939 року виготовлення. Так увислівчанин із двох бджолосімей і розпочав своє бджолярство.

З кожним роком пасічник Іван Шаровара виготовляв вулики зразка «лежак». На 2017 рік у нього вже нагромадилось 45 бджолосімей. Саме цей рік за його багаторічну працю приніс трудову винагороду – рекордні 62,5 кг меду з кожної бджолосім’ї! Бджоли з вуликів пасічника зібрали квітковий нектар з околиці та переробили його на мед.

Перший медозбір зібрав із весняного цвіту дерев, ріпаку, який вирощує недалеко його бджолоферми (пасіки) приватне сільгосппідприємство «Коваль», другий – із квітів лісосмуги місцевого урочища «Дубин»а та гречки.

Свою пасіку, що розміщена на південній стороні господарства, чоловік обсадив кущами десятьох сортів винограду з метою затінення вуликів, бо, згідно з науковими дослідженнями, бджоли, що перебувають у затінених вуликах, приносять пасічникам більше 25 процентів меду. А ще – смачний виноград, що дає гарне червоне вино.

На жаль, понад 20 років ні власники особистих підсобних господарств Увисли, ні господарники не висівали на земельних площах поруч із господарством пасічника І. Шаровари гречки, щоб він отримував зі своєї пасіки ще й гречаний медозбір. Лише цього року аграрій М. Баб’як це зробив і є рекордний гречаний медозбір.

Бджоляр з Увисли свої знання черпає зі спеціалізованих друкованих видань «Пасічник», «Добрий господар» та ін.

Іван Шаровара реалізує пасічникам околиці вулики-лежаки, які сам виготовляє за рекомендацією Голосіївського інституту (м.Київ). Два вулики змайстрував для лікувальних процедур з метою підвищення імунітету. Реалізує населенню також мед, прополіс, пергу.

Із бджолярського досвіду Іван Шаровара знає, що пасічник, котрий з 20 серпня починає підгодовувати та лікувати від кліща бджолосім’ї на зиму, весною матиме здорові бджілки, які подарують гарний медозбір.

Такі трудолюбиві українці, як Іван Шаровара з Увисли, ніколи не залишаться без роботи, роботи творчої, що за працю приносить винагороду і збагачує людину досвідом.

Бджільництво і нині залишається високодохідною галуззю на селі. Разом з тим, бджоли запилюють як квітки фруктових дерев у сільських садках, так і овочевих культур на городах, що сприяє збільшенню їх урожайності. А скільки вже написано статей, книг про лікувальні властивості меду!

Отже, бджільництво потрібно сьогодні розвивати у кожному населеному пункті району, бо від нього велика користь і природі, і людям.

На пасіці гостював Віталій Остафійчук