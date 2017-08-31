Нардеп із Тернопільщини закликав чиновників і політиків не йти завтра на свято Першого дзвоника

Голова міжфракційного депутатського об’єднання “Тернопільщина” в Верховній Раді Роман Заставний закликав чиновників і політиків не йти завтра на свято Першого дзвоника у школи.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook: “Звертаюся до чиновників різного рівня і різного калібру політиків: не обтяжуйте дітей своєю присутністю на Першому дзвонику, не марнуйте їм свято. Приділіть час іншій, корисній роботі”.