Сьогоднішня сесія Тернопільської міської ради одна з найоб’ємніших і відповідальних. Про це в мережі Фейсбук пише депутат Іван Сороколіт.

Десятки питань звіту виконання програм, підрозділів міськради, затвердження нових програм і на додаток близько 200 земельних питань, серед яких і ряд дуже проблемних та аморальних (зміни цільових призначень під ущільнену забудову, гаражі по 100 м2 насправді під комерцію та ін.).

Якщо пленарне засідання буде проводитись так як має проводитись (не для формальної галочки, а з аналізом та обговоренням щоб громада розуміла що відбувається), то воно мало б тривати кілька днів. Як буде насправді – побачимо.

Зауважень, уточнень, застережень та обгрунтованих заперечень дуже багато. Про найскандальніші/найпроблемніші питання, котрі стосуються мого виборчого округу я повідомив депутатів, – пише депутат.

Також народний обранець не виключає, що з метою формування тепличної атмосфери та формування красивої ширми для скандальних питань кільком депутатам вкотре влаштується пряме фізичне перешкоджання для участі в пленарному засіданні сесії.

Для нас (депутатів) це не біда. Усю відповідальність на себе беруть присутні депутати та міський голова. А ось для громади то дуже недобре, – зауважує Іван Сороколіт.