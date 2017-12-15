Сьогоднішня сесія Тернопільської міської ради одна з найоб’ємніших і відповідальних
Сьогоднішня сесія Тернопільської міської ради одна з найоб’ємніших і відповідальних. Про це в мережі Фейсбук пише депутат Іван Сороколіт.
Десятки питань звіту виконання програм, підрозділів міськради, затвердження нових програм і на додаток близько 200 земельних питань, серед яких і ряд дуже проблемних та аморальних (зміни цільових призначень під ущільнену забудову, гаражі по 100 м2 насправді під комерцію та ін.).
- Якщо пленарне засідання буде проводитись так як має проводитись (не для формальної галочки, а з аналізом та обговоренням щоб громада розуміла що відбувається), то воно мало б тривати кілька днів. Як буде насправді – побачимо.
Зауважень, уточнень, застережень та обгрунтованих заперечень дуже багато. Про найскандальніші/найпроблемніші питання, котрі стосуються мого виборчого округу я повідомив депутатів, – пише депутат.
Також народний обранець не виключає, що з метою формування тепличної атмосфери та формування красивої ширми для скандальних питань кільком депутатам вкотре влаштується пряме фізичне перешкоджання для участі в пленарному засіданні сесії.
- Для нас (депутатів) це не біда. Усю відповідальність на себе беруть присутні депутати та міський голова. А ось для громади то дуже недобре, – зауважує Іван Сороколіт.