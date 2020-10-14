У храм на Борщівщині подарували 14 стацій із Хресної Дороги (Фото)
У церкві св. Архистратига Михаїла с.Більче-Золоте, що на Борщівщині, відбулося важливе духовне дійство – освячення вишитих бісером ікон, на яких зображено 14 стацій із Хресної Дороги нашого Спасителя.
Офірували цей благодатний дар вихідці з села – родина Слівінських, Ганна, Роман та син Віктор.
Неймовірне бажання вишити бісером «Хресну дорогу» і офірувати саме цьому храму були з кількох причин: тут багато років працювали батьки. Батько, Стецько Василь Іванович, очолював місцеве господарство, яке було передовим в районі, області, на той час республіці. Тут закінчила школу, вийшла заміж, народила сина, а ще – працювала в лікарні…
По завершенню богослужіння, вишиту «Хресну дорогу» із 14 ікон представляли парафіяни церкви. Освятили настоятель храму о. Петро Міськів та о. Юрій Стеблина.
Після освячення о. Юрій висловив вдячність Ганні Василівні за її дворічну працю та бажання вручити цей дар їхній церкві.
В пам’ять про церковне дійство о.Юрій вручив п. Ганні ікону Архистратига Михаїла.
Вишила «Хресну дорогу» Заслужений лікар України, майстер народної художньої вишивки Ганна Слівінська.
В доробку майстрині майже 200 картин, а ще чимало рушників, вишиванок, вишитих суконь та інших виробів побуту. Є учасницею численних виставок у Києві та Тернополі, присвячених державним і професійним святам.
Світлана Гуменна
Джерело: соцмережі