У храм на Борщівщині подарували 14 стацій із Хресної Дороги (Фото)

У церкві св. Архистратига Михаїла с.Більче-Золоте, що на Борщівщині, відбулося важливе духовне дійство – освячення вишитих бісером ікон, на яких зображено 14 стацій із Хресної Дороги нашого Спасителя.

Офірували цей благодатний дар вихідці з села – родина Слівінських, Ганна, Роман та син Віктор.