Не торкатися і не цілувати ікон, – Блаженніший Святослав розповів про заходи безпеки у церквах

Українська греко-католицька церква буде виконувати розпорядження державної та місцевої влади і санітарних служб.

Про це у коментарі для Департаменту інформації УГКЦ сказав Предстоятель УГКЦ Блаженніший Святослав.

Водночас просить усіх громадян відповідально ставитися до заходів безпеки, зберігаючи при цьому абсолютний спокій.

«Ми зобов’язані дотримуватися всіх правил, які випливають з певних розпоряджень органів державної влади. Крім цього, заохочуємо людей похилого віку і батьків із малими дітьми залишатися вдома, адже вони перебувають у зоні найбільшого ризику. У цей час Великого посту дотримуймося домашнього молитовного правила. Можна користати із трансляцій богослужінь за посередництвом сучасних засобів комунікації. Заохочуємо священників відповідати на прохання вірних уділяти їм Таїнства Сповіді та Причастя вдома, особливо коли йдеться про хворих осіб», — зазначив Глава УГКЦ.

Що стосується участі в богослужіннях, Блаженніший Святослав передусім заохочує всіх дотримуватися правил особистої гігієни в храмах. У цей період може бути оправданим не торкатися і не цілувати ікон. Крім цього, «вимагаємо в наших церквах посилити заходи протиепідемічної безпеки, щоби наші храми були завжди чистим і безпечним місцем для особистої та спільної молитви».

«Ми закликаємо до посиленої молитви, насамперед за здоров’я. Ця молитва лунає постійно, але тепер нехай вона буде посиленою. Молімося за здоров’я всіх, зокрема старших і дітей — тих, хто найслабший між нами. Особливо молімося за тих, які уражені коронавірусом», — попросив Блаженніший Святослав.

Крім цього, він застерігає від будь-якої стигматизації або якогось негативного ставлення до уражених вірусом COVID-19 чи тих, хто перебуває під підозрою щодо цієї недуги.

«Ніхто навмисне сам не хоче бути хворим на цю недугу. Людина може навіть не знати, що вона є хворою. Не потрібно ставитися з упередженням до свого ближнього. Заповідь любові до ближнього діє навіть під час епідемії», — стверджує Глава УГКЦ.

На думку Блаженнішого Святослава, кожному, хто почувається хворим або знає, що був у приміщенні чи в контакті з особою, яка має ознаки цієї хвороби, варто самоізолюватися, не виходячи із дому. Підсумовуючи, Блаженніший Святослав вкотре закликав вірних Церкви молитися за працівників охорони здоров’я, які найбільше ризикують своїм життям заради безпеки і здоров’я українського суспільства, а владу просить бути особливо відповідальною.

«Від влади очікуємо розуміння до людей. А всі громадяни, – висловлює сподівання Глава УГКЦ, – повинні відчувати сьогодні особливу відповідальність за здоров’я, своє і ближнього».