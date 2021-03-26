Недобудовану бібліотеку можуть перетворити у величезний хаб, який буде розміщувати в собі міську раду, бібліотеку тощо

Недобудовану будівлю обласної бібліотеки, яка є найбільшим довгобудом Тернопільщини, планують передати у власність Тернопільської міської громади. Про це повідомив голова ТОДА Володимир Труш.

– Коли вище керівництво держави попросило подати об’єкт, який можна здати до 30-річчя Незалежності України, я жартуючи і з сарказмом хотів назвати недобудовану бібліотеку. Цей об’єкт уже 30 років будується, і я скажу чесно, що не буде збудований. Хоча цей рік президентом оголошено Роком бібліотек, але із впевненістю скажу, що ніхто не виділить стільки коштів, щоби добудувати цей об’єкт. Там насправді має місце цілий комплекс проблем. Ми провели експертизу і виявилось: те, що збудоване, треба розбирати, адже багато будівельних норм порушено. Об’єкт знаходиться усі ці роки під відкритим небом, дощ, сніг та мороз на нього впливають, через це розсипаються стіни. Відповідно будівля становить ризик для людей. Також є проблема з документацією. Я не можу зрозуміти, як будувалася бібліотека без проєктно-кошторисної документація, права власності на землю та права власності на будівлю. Моя думка, що це приміщення краще передати громаді Тернополя, щоби вона за власний кошт завершила будівництво. На сьогодні міська влада готує візуалізацію та проєктну документацію, щоби показати, що там може бути збудовано. Я привідкрию таємницю: згідно з одним із варіантів, недобудоване приміщення бібліотеки можна перетворити на величезний хаб, який буде розміщувати в собі міську раду, бібліотеку, ЦНАП тощо. Тобто це буде той магніт для мешканців Тернопільської громади, де вони, зайшовши, отримають весь пакет послуг. Для нас як державної гілки влади головне, щоби всі роботи відбулися без зміни цільового призначення, – наголосив Володимир Труш.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року депутати Тернопільської міської ради підтримали звернення до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Фонду державного майна України, Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради безоплатно передати об’єкт незавершеного будівництва з державної у комунальну власність Тернопільської міської територіальної громади.