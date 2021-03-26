Дмитро Мулярчук продає 50 картин, щоб допомогти дітям з тернопільського притулку (відео)

Професійний художник з Тернополя Дмитро Мулярчук продає 50 картин, частину коштів із продажу яких буде використано на потреби дітей, які мешкають у тернопільському притулку, який розташований на вул. Стрімкій.

У нашому місті знаходитися дуже бідний дитячий притулок. Цей притулок для дітей, чиї батьки знаходяться під слідством або в процесі позбавлення батьківських прав – єдиний такого роду в області. Тому зазвичай переповнений, замість 25 дітей по максимуму дітей, в ньому знаходитися часом до 40-ка . Умови перебування дуже бідові. Я з друзями раніше регулярно провідував його. Нижче в коментах фото. Друзі запропонували зробити акцію. Продаю свої роботи, з доставкою – 30 відсотків від продажу, відраховую на рахунок притулку. Підтримайте будь ласка!

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