Ненажерлива тернопільська влада. Історія одного заїзду у центрі міста

Історія про те, як можна нагадити одним, спробувати виправитися, а натомість нагадити всім.

Днями міська рада Тернополя затіяла якусь дивну і на перший погляд незрозумілу зміну дорожнього руху біля колишнього магазину “Молоко”, із перенесенням пішохідного переходу, що з’єднував пішохідну вулицю Сагайдачного з Майданом Волі🤔. Раніше людям було досить зручно гуляючи від готелю Тернопіль йти прямо на вул. Сагайдачного і далі на центральну площу через діагональний перехід. Зараз, пішохідний перехід трохи змістили, на 10 метрів в сторону Катедри. Наче недалеко, скажете ви, а коли намалюють зебру на дорозі, люди швидко звикнуть і все має налагодитися.

Ок, але для чого такі зміни взагалі були зроблені? А тут вже стає дійсно цікаво.

В кінці 2022 року деякі ЗМІ написали статтю на прохання мешканців декількох будинків в центральній частині міста, з таким заголовком: “У Тернополі жителі центрaльних вулиць вже понaд тиждень не можуть виїхaти з влaсного двору через нові клумби. Йдеться про тернополян, які мешкaють нa вулицях Брюкнерa, 2; Кaрдинaлa Йосипa Сліпого, 1 тa Кaрдинaлa Йосипa Сліпого, 3. Єдиний виїзд з двору тепер неможливий через нещодaвно встaновлені клумби”.

Стаття не була резонансною і швидко загубилася. Але не загубилася проблема мешканців згаданих будинків.

Люди дійсно не могли заїхати до себе додому. Як так сталося, запитаєте ви, що раптом, в людей зникла можливість потрапити додому власним транспортом?

А історія ця, що хронологічно складається з тупих рішень міської влади і найтупішої розвязки з усіх можливих, бере свій початок ще з 2010х років, початку каденції нової, тоді ще, влади. В ті роки наше суспільство було ще трохи дике і далеке до цивілізованого світу, а таке поняття як пішохідна зона, було чисто символічним, тому автомобілі могли потрапляти у вищезгадані двори різними шляхами, як через проїзд біля щойно збудованого ТЦ Атріум, через арку Й. Сліпого 5 (між теперішнім Monfalcone і Spar), через пішохідний перехід біля магазину МОЛОКО і якщо дуже хотілося через вул. Брюкнера з проїздом через пішохідну зону біля теперішнього Jolly. Тоді міська рада дала дозвіл ТОВ ПАСАЖ, на будівництво додаткової секції будинку Й. Сліпого 5 (сусідній будинок до Атріуму де зараз кафе Колєжанка). В 2014р. фактично будинок вже був збудований і як годиться проїзд через двір тепер лише для “своїх”. Так само сталося і з проїздом через згадану арку, оскільки вона стала вже заїздом у внутрішній двір Й.Сліпого 5. Для мешканців тих будинків залишилось 2 незручних заїзди і 3-й резервний, про який згадаю пізніше. Тому наступні роки люди так і їздили, то через пішохідний перехід, то через Брюкнера і пішохідну зону.

Потім міська влада напевно почула таке слово як урбаністика, і почала закривати проїзд через пішохідний перехід біля Молока бетонними півкулями і в людей залишився лише 1 заїзд. І як ми згадували на початку, навіть цей заїзд минулого року перегородили клумбами, чим взагалі відрізали людей від сполучення зі своїм двором. Відповідно не лише приватні автомобілі заїхати не могли, а й автомобілі екстрених служб, що є нонсенсом.

Бездумними дозволами на будівництво, без елементарного просторового проектування, міська влада просто відрізала 3 будинки від автосполучення. Але я згадував про резервний проїзд. Так от, такий справді був і міг би вирішити ситуацію повністю. Це проїзд біля бару Майдан, який був цілком достатнім для того, щоб зробити там заїзд для цих будинків. Але, що робить ненажерлева Тернопільська влада? Дає дозвіл на реконструкцію (розширення) бару Майдан, який перекриває весь простір між будинками і відрізає останню можливість зробити нормальний заїзд, для мешканців цих дворів. Тож чому зараз зробили таким чином? Судячи з усього мешканці зверталися в різні інстанції, хтось власноруч демонтовував бетонні обмежувачі і на деякий час вікривав проїзд через пішохідний перехід біля Молока, але це було абсурдом. Схоже, зрозуміла це нарешті і Тернопільська влада. І яке рішення народилося в їхніх світлих головах? Ось це! Перенести зручний пішохідний перехід і відгородити частину пішохідної вулиці гидкими стовпчиками для проїзду автомобілів. Тепер місце стоянки самокатів знаходиться на поїжджій частині, як і стійка велопарковки, вихід з магазину Єва прямо на проїжджу частину і навіть людина, яка користується банкоматом стоїть на проїжджій частині. А діти на самокатах теж знають, що за ці стовпчики заїжджати не можна? Також не зрозуміло куди перенесли (а скоріш за все просто зникли) три місця для паркування людей з інвалідністю, які були біля пішохідного переходу. Тож ТМР знайшла найтупіший вихід із ситуації в яку сама ж себе і загнала. А знаєте, що цікаво? Навіть зараз можна було все організувати нормально. Якщо пройти у внутрішній двір Й. Сліпого 1 (Молоко), то можна побачити, що він має браму для проїзду з сусіднім двором Й. Сліпого 3, а двір цього будинку, має вже готову браму і заїзд через двір Й. Сліпого 5. І всього навсього потрібно було домовитись з мешканцями цих будинків, щоб організувати спільний заїзд, видати додаткові ключі від воріт (які доречі вони не мали права ставити, бо в умовах утримання їхньої земельної ділянки чітко записаний пункт: “4.4 забезпечувати прохід та проїзд через земельну ділянку до суміжних землекористувачів та об’єктів

благоустрою”. Можливо було навіть зробити ремонт цих дворів і організувати маленький двір-сквер на Й. Сліпого 1 з муралом замку і прекрасним видом на катедру, але їхнім геніальним рішенням став дискомфорт для всіх мешканців і гостей міста. Ну шо тут скажеш.. Браво🤬!.

P.P.S. Якість виконаної роботи, як завжди💩

Андрій Будзинський

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