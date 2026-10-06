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«Непоправна втрата»: у ДТП загинув 16-річний житель Ігровиці Тадей Юник

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Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 5 жовтня 2026 року загинув 16-річний житель села Ігровиця Білецької громади Тадей Русланович Юник.

Про трагедію повідомили у Білецькій сільській раді.

«Це непоправна втрата для батьків, рідних, друзів та всіх, хто знав Тадея», — зазначили у громаді.

Панахида за загиблим відбудеться у вівторок, 6 жовтня, о 19:00 у його рідній оселі за адресою: село Ігровиця, вулиця Садова.

У Білецькій сільській раді висловили співчуття родині та близьким Тадея Юника.

Вічна пам’ять.

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