У Великоберезовицькій громаді провели турнір пам’яті історика Любомира Крупи

В Острівському ліцеї Великоберезовицької громади відбувся інтелектуальний турнір пам’яті історика та краєзнавця Любомира Крупи. Участь у ньому взяли учні шести закладів освіти громади.

Традиційною темою змагань стало життя та діяльність митрополита Андрея Шептицького.

На відкритті до учасників звернувся голова Великоберезовицької селищної ради Андрій Галайко. Він відзначив внесок Любомира Крупи у становлення громади та важливість збереження пам’яті про історика.

Під час турніру учасники більше дізналися про життєвий шлях митрополита Андрея Шептицького та Любомира Крупи. Спогадами про історика поділилася його дружина Ірина Крупа.

Змагальна програма складалася з командних інтелектуальних ігор та індивідуального конкурсу знавців історії.

У грі «Інтелектуальна лотерея» перемогли команди Мишковицького та Настасівського ліцеїв. У конкурсі «Кращий ерудит-історик» перше місце здобула учениця Мишковицького ліцею Анастасія Хитра.

У грі «Моя країна – Україна» перемогла команда Острівського ліцею.

За підсумками всіх змагань переможцем турніру став Мишковицький ліцей.