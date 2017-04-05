Несправедливе рішення Тернопільської міської ради щодо жителів із навколишніх сіл призупинено!

4 квітня 2017 року Тернопільською міською радою призупинено дію рішення від 24 лютого 2017 року №7/14/19 “Про взаємовідносини з об`єднаними територіальними громадами (іншими органами місцевого самоврядування) у сфері надання послуг”, на підставі якого з жителів навколишніх сіл мали намір отримувати додаткову оплату за відвідування дитячих садочків та медичних закладів.

Про це у соцмережах повідомив Гаї-Шевченківський сільський голова Богдан Брич.

Нагадаємо, щодо цього рішення до Тернопільського міськрайонного суду подано адміністративний позов від жителя с. Гаї-Шевченківські Павла Іванечка, який обгрунтував неправомірність документу.