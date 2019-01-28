Незвичні батьківські збори відбулися в одній з центральних шкіл Тернополя

Незвичні батьківські збори відбулися у 5-Г класі Тернопільського НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука”, де класним керівником є Лотоцька О.М.

В затишній атмосфері, за круглим столом батьки мали змогу не лише поспілкуватися з класним керівником, а й бути учасниками психологічного тренінгу на тему: «Адаптація учнів до середньої школи» з психологом школи-ліцею (Гриненко Н.В.). За допомогою психологічних ігор, вправ та тестів батьки переконатися, наскільки добре вони знають смаки та вподобання своїх дітей.

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