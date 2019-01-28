Що стало причиною пожежі у тролейбусі у центрі Тернополя?

Причиною виникнення пожежі у тролейбусі, що виникла у середу, 23 січня, по вулиці Руській став вихід з ладу силового кабелю, – повідомив директор КП «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. Про це стало відомо після закінчення роботи спеціальної комісії, яка розслідувала цей випадок.

За словами Андрія Мастюха, окрім планових технічних оглядів, на підприємстві наразі проводиться додаткове обстеження всіх транспортних засобів, – повідомляє сайт КП «Тернопільелектротранс».

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