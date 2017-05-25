Незвичну знахідку передали тернопільським патрульним (фото)

Про незвичну знахідку повідомив патрульним житель мікрорайону Сонячний. Поблизу сміттєвої урни він виявив 9 пар номерних знаків іноземної реєстрації. Після того, одразу зателефонував на службу 102.

Подія трапилася 24 травня близько 12 години. Патрульні оперативно прибули на вулицю Київську.Наразі номерні знаки знаходяться в Управлінні патрульної поліції.

Шановні водії! Якщо ви побачили втрачені вами номерні знаки на фото, звертайтеся за адресою Котляревського, 24. Обов’язково візьміть із собою документи, що посвідчують вашу особу, та реєстраційний документ на транспортний засіб.