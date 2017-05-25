У Тернополі відремонтувати багатостраждальну дорогу

У Тернополі завершується капітальний ремонт ділянки на вул. Шашкевича (від вул. Танцорова до вул. Живова). Ремонт там розпочався ще минулого року.

Тоді підрядники встигли вкласти лише нижній шар дорожнього покриття та частково облаштувати тротуари.

«Завершується ремонт ділянки від вул. Танцорова до вул. Живова. Найближчими днями ми розпочнемо ремонтувати іншу ділянку на цій же вулиці – від вул. Танцорова до вул. Руської, – пояснює начальник відділу технагляду Олег Вітик. – Наразі у Тернополі капітальний ремонт триває ще на вул. Клінічна, вул. Січових Стрільці та вул. Білецька. Також найближчим часом розпочнемо капітальний ремонт на пр. Злуки (поблизу зупинки «Універсам»)».