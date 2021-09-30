Нова каденція, старі схеми: депутати міськради продали Яремі скандальну ділянку в центрі Тернополя

У вересні 2021 року депутати Тернопільської міськради проголосували за продаж земельної ділянки, площею 271 кв м, біля залізничного вокзалу за 560 тис. А за кілька днів після голосування ділянка стала офіційно приватною.

Таким чином завершилась епопея із скандальною інвест-угодою та будівництвом на Хмельницького, 14-А, проти якого раніше виступали як мешканці, так і архітектори. А навпроти залізничного вокзалу, на уже приватній ділянці з кадастровим номером 6110100000:02:026:0040, буде готельно-ресторанний комплекс, що належить ТОВ «ПАРТНЕР-ОВЕРСІЗ».

Земля для Яреми. На приватизацію ласого шматка в центрі Тернополя пішло 8 років

Фото – “20 хвилин”

У вересні 2021 року депутати Тернопільської міськради проголосували за продаж земельної ділянки, площею 271 кв м, біля залізничного вокзалу за 560 тис. А за кілька днів після голосування ділянка стала офіційно приватною.

Таким чином завершилась епопея із скандальною інвест-угодою та будівництвом на Хмельницького, 14-А, проти якого раніше виступали як мешканці, так і архітектори. А навпроти залізничного вокзалу, на уже приватній ділянці з кадастровим номером 6110100000:02:026:0040, буде готельно-ресторанний комплекс, що належить ТОВ «ПАРТНЕР-ОВЕРСІЗ».

Боролись із “Шанхаєм”

Нагадаємо, історія із забудовою навпроти залізничного вокзалу розпочалась у 2014. Тоді ПП “Околиця Тернопіль”, КП “Підприємство матеріально-технічного забезпечення” та Тернопільська міськрада уклали інвест-угоду на будівництво торгового комплексу, в результаті якої будівля і земля переходять у приватні руки, а бюджет міста отримає копійки від такої схеми.

У 2015 році почалось будівництво. Проти виступали мешканці сусіднього будинку на Хмельницького, 14, які боялись за свій будинок та спілка архітекторів, яка вважала недоречним будівництво торгового центру у історичній частині міста та заявляла, що у інших містах на відстані півкілометра біля залізничних вокзалів нічого не будують. Відтак закликали не забудовувати Привокзальний майдан у Тернополі. Натомість головний архітектор міста, очільник управління містобудування міськради запевняв, що будівництвом цього торгового комплексу місто поборить “шанхай”, який там виник через вуличну торгівлю.

Надалі, у березні 2015 прокуратура подала позов про скасування інвест-угоди і виграла справу аж у Львівському апеляційному господарському суді. Втім, усе це було марним, адже учасники інвест-угоди ще у лютому 2015 уклали нову угоду, з літерою “а” у її номері на те ж саме будівництво. Інформацію про нову інвест-угоду, як писали тоді ЗМІ, у прес-службі називали нісенітницею. Не здавались і правоохоронці – у лютому 2015 року було відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.197-1 Кримінального кодексу України “Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво”. Останній документ по цій справі, який є у вільному доступі у Єдиному державному реєстрі судових рішень, датований 16 січня 2019.

Ярема продавала – Ярема купувала

У той же час, поки правоохоронці розбирались, скандальна будівля змінила власника. Так, за даними з державних реєстрів, 25 грудня 2015 року будівлю площею 791 кв м купило згадуване вище ТОВ «ПАРТНЕР-ОВЕРСІЗ». А ПП “Околиця Тернопіль” у вересні 2016 припинило своє існування.

Обидві фірми пов’язує прізвище Ярема. Так, якщо серед засновників ПП “Околиці” була Ярема Марія Андріївна із найбільшим внеском у статутний фонд у 222 тис. 500 грн, то бенефіціарним власником ТОВ «ПАРТНЕР-ОВЕРСІЗ» із статутним капіталом у 1000 грн, є Ярема Романа Петрівна. Причому, за даними clarity-project.info, youcontrol.com.ua обидві Яреми зареєстровані в одній квартирі на Вербицького, 14. Тож, можна припустити, що скандальна будова просто “перейшла” з рук у руки власників, які “проживають” в одній хаті. У тій же квартирі зареєстрований, за даними вище згаданих систем, і Ярема Андрій Петрович, власник ряду компаній, найвідоміша з яких – “ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР”, що будує дороги в Тернополі, Тернопільській області і поза її межами.

Поставили крапку

Якщо ж із долею будівлі ситуація вирішилась ще у 2015, то проблема із Бесаговим “Шанхаєм” нікуди не зникла. Торгівля у будівлі не процвітала, а вуличні продавці у спекотні дні ховались із своїми пожитками у тіні збудованого торгового комплексу. Так само тривалий час ще залишалось відкритим питання із землею. Втім у 2020-2021 закрили і це питання.

Так, 3 вересня 2021 депутати Тернопільської міської ради проголосували за продаж у власність товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР-ОВЕРСІЗ» (код ЄДРПОУ 37246552) земельної ділянки (кад. номер 6110100000:02:026:0040) площею 0,0271га для обслуговування будівлі ресторанно-готельного комплексу за адресою вул.Б.Хмельницького, 14а. Ціна – 562088,58грн. І вже 14 вересня 2021 року, за даними Державного земельного кадастру про право власності, відбулась державна реєстрація права на неї.

До слова, за інформацією “Сили людей”, орієнтовні втрати бюджету від продажу цієї ділянки – 2,5 млн грн, а реальна ринкова ціна такої ділянки – 3 млн грн.

Тож виходить, що кому влада запланувала віддати цю землю у історичному центрі міста, тому вона і дісталась. Щоправда, на це пішло майже вісім років.

Політерно