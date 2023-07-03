У Тернополі судитимуть викритого СБУ пособника окупантів, який здавав росіянам патріотичних односельців

Слідчі Тернопільського управління СБУ зібрали беззаперечні докази вини ще одного пособника окупантів, який після захоплення військами рф Каховського району Херсонщини добровільно погодився забезпечувати загарбників харчами і матеріальними ресурсами.

З перших днів окупації села Князе-Григорівка його 36-річний житель за власним бажанням приєднався до збройних формувань та органів окупаційної адміністрації держави-агресора, надаючи їм допомогу у вирішенні питань щодо забезпечення бойовиків житлом та продуктами харчування.

Також зрадник вказував окупантам на патріотично налаштованих мешканців села, передусім родичів українських військовослужбовців, учасників АТО і ООС, з метою примусового вилучення в них транспортних засобів для потреб російських військ.

Фактично, він сприяв бойовикам у грабунку мирного населення, що пояснював оточуючим власними політико-ідеологічними мотивами.

Служба безпеки завершила розслідування протиправної діяльності зрадника. За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт за ст.111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

Оскільки обвинувачений переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території, його оголошено у розшук. Тривають комплексні заходи для його притягнення до фактичної відповідальності.

СБУ продовжує системну роботу з викриття і документування злочинів зрадників та колаборантів, які добровільно перейшли на бік ворога. Злочини проти основ національної державності не мають строку давності, тому кожен винний неодмінно відповідатиме за скоєне перед законом.