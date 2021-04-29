Новонароджених двійнят залишили у “Вікні життя” у Тернополі

Новонароджених двійнят залишили 29 квітня у “Вікні життя” в Тернопільській лікарні №2 .

Про це розповіла меддиректорка Ольга Сидорчук.

За її словами, це хлопчик та дівчинка, вони доношені, вага – майже 3 кілограми та майже 2, 5 кг. Діти переохолоджені, тому зараз їх мають обігріти. З ними не було ніяких речей, каже Ольга Сидорчук.

Нагадаємо, позавчора у “Вікні життя ” залишили здорового рудоволосого хлопчика, якому приблизно 10 днів. Його медики назвали Володимир Великодній. “Вікно життя ” діє 10 років, розповіла Ольга Сидорчук.

За її словами, за цей час, біологічні батьки не забирали дітей, яких там лишили.

Торік там залишили двох дітей, пише “Суспільне”.