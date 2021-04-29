Тернопільська обласна рада підпише Меморандум про співпрацю з Торгово-промисловою палатою України

На Тернопільщині з робочим візитом побував президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

Під час зустрічі з головою облради Михайлом Головком він обговорив підписання Меморандуму між Тернопільською обласною радою і Торгово-промисловою палатою України.

– Для нас така співпраця є дуже потрібною, адже Торгово-промислова палата України має хороші зв’язки із міжнародним бізнес-середовищем. Ми маємо намір провести спільний форум та показати, що Тернопільщина — цікавий й перспективний регіон, у який варто вкладати інвестиції, розвивати бізнес, – зазначив Михайло Головко.

Геннадій Чижиков наголосив на тому, що Тернопільська область – край з багатою історією та перспективним майбутнім.

– Сьогодні я ще раз переконався, що Тернопільщина – регіон з величезними можливостями з точки зору економічного розвитку, залучення інвестицій. З головою Тернопільської обласної ради ми обговорили питання стратегічної співпраці. Торгово-промислова палата хотіла б допомагати в межах своїх можливостей. Ми хочемо об’єднати наші зусилля навколо однієї ідеї – запросити на Тернопільщину якнайбільше компаній, аби працювати разом. Для цього ми проведемо декілька форумів, – розповів Геннадій Чижиков. – Тернопільщина показала всій Україні, що є регіоном не лише з великою історичної спадщиною, а й аграрним краєм. Багато наших країн-партнерів думають про релокацію свого бізнесу з Азії в Європу. Думаю, Україна, у тому числі Тернопільщина, може бути місцем для інвестицій.

Також Геннадій Чижиков вручив голові обласної ради Почесний диплом Президії Торгово-промислової палати України. Михайло Головко переконаний, що ця відзнака стане хорошим початком у співробітництві Тернопільської обласної ради та Торгово-промислової палати України у розвитку ділових зв’язків як на регіональному, так і національному рівнях.