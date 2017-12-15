29-річний мешканець Бучача побив батька своєї дівчини

29-річний мешканець Бучача побив батька дівчини за те, що не відпустив її на побачення.

Зі слів потерпілого, зловмисник приїхав ввечері, аби забрати його доньку гуляти. Батько виступив проти пізніх походеньок, через це й почався конфлікт. Молодик спочатку збив потерпілого з ніг, а тоді взявся гамселити. Як наслідок, чоловік отримав чисельні забої та перелом суглобового відростка лівої лопатки.

розпочато кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.