У Тернополі відбудеться онлайн-аукціон приміщень загальною площею 224,5 м²
18 травня відбудеться онлайн-аукціон з продовження договору оренди частини нежитлових приміщень міжобласного центру підготовки спортсменів загальною площею 224,5 м².
Актив розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Бережанська, 6.
Об’єкт оренди включає:
- зал (143,7 м²);
- цех (51,8 м²);
- мийка (20,9 м²);
- кладова (8,1 м²).
Стартова ціна місячної оренди становить 16 938,20 грн.
Прийом заявок на участь в аукціоні триває до 17 травня.
Строк, на який укладається договір, становить 5 років.
Дізнатися більше про об’єкт та про умови участі в аукціоні ви маєте можливість за посиланням – https://bit.ly/2QcD059.
За умовами оренди актив може бути використаний за будь-яким цільовим призначенням.
Технічний стан об’єкта задовільний. Потужність електромережі складає 15 кВт. Приміщення газифіковані, підведені системи водопостачання та каналізації. Здійснюється централізоване опалення.
Для участі в аукціоні за право орендувати цей актив, необхідно подати заявку на участь в аукціоні, сплатити гарантійний і реєстраційний внески та зробити свою цінову пропозицію на торгах.