У Тернополі відбудеться онлайн-аукціон приміщень загальною площею 224,5 м²

18 травня відбудеться онлайн-аукціон з продовження договору оренди частини нежитлових приміщень міжобласного центру підготовки спортсменів загальною площею 224,5 м².

Актив розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Бережанська, 6.

Об’єкт оренди включає:

зал (143,7 м²);

цех (51,8 м²);

мийка (20,9 м²);

кладова (8,1 м²).

Стартова ціна місячної оренди становить 16 938,20 грн.

Прийом заявок на участь в аукціоні триває до 17 травня.

Строк, на який укладається договір, становить 5 років.

Дізнатися більше про об’єкт та про умови участі в аукціоні ви маєте можливість за посиланням – https://bit.ly/2QcD059.

За умовами оренди актив може бути використаний за будь-яким цільовим призначенням.

Технічний стан об’єкта задовільний. Потужність електромережі складає 15 кВт. Приміщення газифіковані, підведені системи водопостачання та каналізації. Здійснюється централізоване опалення.

Для участі в аукціоні за право орендувати цей актив, необхідно подати заявку на участь в аукціоні, сплатити гарантійний і реєстраційний внески та зробити свою цінову пропозицію на торгах.