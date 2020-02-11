Обвалюється фасад будинку в центрі Тернополя (Фото)

Вчора увечері біля “Простору” (вул. Руська, 35) зустрів одногрупницю, зупинився та почав розмовляти… раптом за кілька метрів чуємо звук від розбиття плитки, яка відвалилася від фасаду старого будинку. Цим місцем завжди ходить багато людей, на щастя в цей момент ми стояли тільки удвох.

А сьогодні Роман Ман зняв на відео як взагалі в центрі Тернополя з фасаду падає цегла.

Тернопільська міська рада я сьогодні повідомив за номером гарячої лінії про цих два небезпечних місця, прошу оперативно відреагувати, поки ніхто не постраждав.

А всіх хто прочитає цей пост і побачить аналогічну проблему – прошу негайно повідомляти міськраду за номером гарячої лінії: (067) 351-57-10 Олег Синовець Джерело: соцмережі