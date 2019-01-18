Односельці пишаються цією сімейною парою з Тернопілля, яка виховала дев’ятеро дітей

У хліборобському селі Джурині, що розташоване поблизу траси Чортків – Бучач, живе багатодітна дружна сім’я Богдана і Ганни Муликів. Односельці пишаються цією сімейною парою, яка виховала дев’ятеро дітей: п’ятьох хлопців і чотирьох дівчат.

Сьогодні не так легко виховувати дітей – держава не надто переймається проблемами таких родин. Ніхто із чиновників чи економістів не підраховував, скільки нині потрібно коштів, аби виростити до повноліття лише одну дитину.

У сім’ї Муликів не звикли нарікати на різні обставини, у вихованні дітей завше розраховували на власні сили. І Богдан, і Ганна все своє свідоме життя пропрацювали в колгоспі: він – механізатором, вона – у ланці на різних роботах. Тепер уже на заслуженому відпочинку. Ганна Мулик нагороджена орденом «Мати-героїня». За багаторічну працю, як і всі селяни отримують мізерні пенсії. Але який відпочинок у селі, на домашній господарці завше знайдеться робота.

Діти Муликів свого часу успішно закінчили Джуринську середню школу, четверо хлопців – Ігор, Володимир, Ярослав і Михайло служили в армії. Виховані, ввічливі, слухняні, трудолюбиві, – таку характеристику мали у селі всі діти Богдана і Ганни Муликів. Хлопці здобули робітничі професії: Ігор, Володимир і Ярослав – залізничники, Михайло і Олег – будівельники. Найстарша дочка Галя – вчителька початкових класів, Оксана – економіст, Ольга – бухгалтер, Леся – займається власним присадибним господарством. Приємно, що діти працюють, допомагають батькам-пенсіонерам. Усі дорослі сини й доньки, за винятком наймолодшого Олега, одружені, мають свої сім’ї. Торік батьки справили весілля Михайлові.

Богдан та Ганна Мулики пишаються своїми онуками, а їх у них уже дванадцять! Нещодавно невістка Галина народила хлопчика, якого назвали Максимом. Є надія на поповнення онуків, а це – велика радість для дідуся і бабусі.

На свята, вихідні приїжджають діти до рідного батьківського дому з Києва, Івано-Франківська, Чорткова.

Мені приємно розповідати про таку гарну родину, хочеться, аби таких сімей було в Україні побільше. Від них залежить майбутнє українського села. Напередодні Різдва Христового зичу кожному із родини Муликів міцного здоров’я, щастя, радості, миру і добра. Хай Господь Бог і Діва Марія благословляють вас на довге, щасливе життя. Многая літа, вам, шановні батьки!

Іван БІЛИК

с. Джурин Чортківського району

Газета “Сільський господар плюс”

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