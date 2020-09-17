10:04 | 17.09.2020
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На Тернопільщині автомобіль врізався в автобус: двоє людей у лікарні

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 16 вересня в с. Нараїв Бережанського району. Близько 19.00 годин, місцевий житель, перебуваючи за кермом автомобіля «ВАЗ 2107», допустив зіткнення з рейсовим автобусом «Еталон» (сполучення Бережани – Львів). На момент аварії автобус стояв пустим на узбіччі дороги. 

Внаслідок ДТП були травмовані водій та пасажир «сімки», яких з травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Бережанську районну лікарню.

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