На Тернопільщині автомобіль врізався в автобус: двоє людей у лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 16 вересня в с. Нараїв Бережанського району. Близько 19.00 годин, місцевий житель, перебуваючи за кермом автомобіля «ВАЗ 2107», допустив зіткнення з рейсовим автобусом «Еталон» (сполучення Бережани – Львів). На момент аварії автобус стояв пустим на узбіччі дороги.

Внаслідок ДТП були травмовані водій та пасажир «сімки», яких з травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Бережанську районну лікарню.