Справа Ромчика Кулака, який помер через неправильний діагноз: хірурга знову відсторонили від роботи

29 листопада в Миколаївському районному суді Львівської області відбулося чергове засідання за позовом тернополянина Володимира Кулака щодо смерті 12-річного сина.

Суддя задовільнив клопотання прокурора, хірургу Юрію Михайлюку продовжено відсторонення від посади, ще на два місяці, тепер вже до 29 січня.

До речі, хірург відсторонений повторно і неодноразово, два рази на досудовому етапі на початку року рішеннями Галицького суду м.Львів, і вже втретє під час розгляду справи в суді, один раз в Жидачеві і тепер вже вдруге в Миколаєві.

За словами Володимира, це прецедент для інших подібних справ.

Бо завжди під час розгляду такого криміналу в суді, порушник і злочинець мають обмеження, а лікарі як правило спокійно собі далі працюють, затягують судовий процес, а потім умовний вирок через 3 чи 5 років і вистава завершена, – каже чоловік.

До слова, це не вирок, це судовий процес.

Клопотання прокурора про повторне відсторонення хірурга, заставило його адвокатів “виссати” з пальця “проблему”, щоб показати свою “бурну” діяльність і вони нічого кращого не придумали, як заявити відвід прокурору, цим самим затягнувши час на декілька годин.

Суддя заслухавши їхнє клопотання, заслухавши всі сторони на дебатах, пішов в нарадчу кімнату, вийшовши відхилили відвід.

Нагадаємо, 12-річний Роман Кулак помер 27 червня 2017 року. Йому не змогли вчасно діагностувати у Жидачівській районній лікарні скрут тонкої кишки.

Попередні висновки медичного розслідування були оприлюднені 25 вересня 2017 року, а 6 жовтня експерти надали кінцеву резолюцію. Вони зазначили, що смерть настала унаслідок порушення роботи життєво важливих органів та сильну токсикацію організму. Причиною смерті став заворот тонкого кишківника. Винними у неправильному діагностуванні та лікуванні пацієнта були визнані медики Жидачівської районної лікарні.

7 грудня, клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров’я дала оцінку діям медиків Жидачівської районної лікарні, які призвели до смерті Романа Кулака. Висновки КЕК МОЗ, в основному, співпали з доповіддю Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, у якій однозначно було визнано вину лікарів з Жидачева. Основний висновок надала комісійна судово-медична експертиза в кінці 2018 року і 28 грудня на основі її висновків слідчим поліції була вручена підозра двом лікарям з Жидачівської ЦРЛ.