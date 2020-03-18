Онлайн-послуги для тернополян, якими можна скористатися під час карантину

У зв’язку із введеним карантином в країні та місті кожен тернополянин має можливість подати показники, отримати інформацію про стан розрахунків чи замовити онлайн-послугу на сайті міської ради, підприємств, організацій або за телефоном, – про це йдеться на сайті міської ради.

Надаємо перелік інтернет – ресурсів та телефонів для використання:

· Подати електронне звернення чи електронний запит до Тернопільської міської ради можна через офіційний сайт: https://ternopilcity.gov.ua/ municipal-data-map/

Споживачі послуг КП « Тернопільміськтеплокомуненерго » можуть отримати інформацію про стан розрахунків та подати показники лічильників у наступний спосіб:

1.Дистанційно за телефонами: (0948)40-15-78; (0948)40-15-87; (0948)40-15-79

2. З питань обслуговування лічильників телефонуйте: (0352) 25-14-41

3.Через особистий кабінеті на сайті підприємства https://teplo.te. ua/ та електронну пошту zvern.kptmtke@ukr.net

Подати показники лічильників у КП «Тернопільводоканал» споживачі можуть у наступний спосіб:

1. Через пункти прийому платежів;

2. За номерами телефонів : 51-97-51, 0-800-509-909;

3.За допомогою інтернету через сайти: http://www.vodokanal.te.ua, http://www.eps.te.ua, http:// www.oplata.te.ua.

Замовити роботи з повірки лічильника можна за телефонами : 43-08-11, 43-03-81

Подати показники лічильників у КП «Тернопільміськгаз»:

Передати показники лічильників можна за телефонами:

1. 56–14–00 – цілодобово, 52-46- 95, 52-63-78, 52-72-19, 52-71-99, 52-27-30, 52-72-77.

2. На сайті: tmgaz.te.ua , а також через особистий кабінет https://gasolina- online.com/

Центр надання адміністративних послуг

Для отримання консультацій звертайтесь в телефонному режимі

· зал 1 – сектор надання адміністративних послуг – 404190,

· зал 2 – сектор дозвільних процедур – 404192, 404038,

· зал 3 – сектор надання неадміністративних послуг – 404193, 404039).

Вхідний пакет документів (заява з документами) просимо направляти рекомендованим листом з описом вкладення на адресу ЦНАП (м.Тернопіль, вул. Кн.Острозького, 6, 46025)

Пам’ятайте про превентивні заходи і не піддавайте ризику своє життя та здоров’я!