Онлайн-послуги для тернополян, якими можна скористатися під час карантину
У зв’язку із введеним карантином в країні та місті кожен тернополянин має можливість подати показники, отримати інформацію про стан розрахунків чи замовити онлайн-послугу на сайті міської ради, підприємств, організацій або за телефоном, – про це йдеться на сайті міської ради.
Надаємо перелік інтернет – ресурсів та телефонів для використання:
· Подати електронне звернення чи електронний запит до Тернопільської міської ради можна через офіційний сайт: https://ternopilcity.gov.ua/
Споживачі послуг КП «
1.Дистанційно за телефонами: (0948)40-15-78; (0948)40-15-87; (0948)40-15-79
2. З питань обслуговування лічильників телефонуйте: (0352) 25-14-41
3.Через особистий кабінеті на сайті підприємства https://teplo.te.
Подати показники лічильників у КП «Тернопільводоканал» споживачі можуть у наступний спосіб:
1. Через пункти прийому платежів;
2. За номерами телефонів : 51-97-51, 0-800-509-909;
3.За допомогою інтернету через сайти: http://www.vodokanal.te.ua, http://www.eps.te.ua, http://
Замовити роботи з повірки лічильника можна за телефонами : 43-08-11, 43-03-81
Подати показники лічильників у КП «Тернопільміськгаз»:
Передати показники лічильників можна за телефонами:
1. 56–14–00 – цілодобово, 52-46-
2. На сайті: tmgaz.te.ua , а також через особистий кабінет https://gasolina-
Центр надання адміністративних послуг
Для отримання консультацій звертайтесь в телефонному режимі
· зал 1 – сектор надання адміністративних послуг – 404190,
· зал 2 – сектор дозвільних процедур – 404192, 404038,
· зал 3 – сектор надання неадміністративних послуг – 404193, 404039).
Вхідний пакет документів (заява з документами) просимо направляти рекомендованим листом з описом вкладення на адресу ЦНАП (м.Тернопіль, вул. Кн.Острозького, 6, 46025)
Пам’ятайте про превентивні заходи і не піддавайте ризику своє життя та здоров’я!