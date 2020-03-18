13:25 | 18.03.2020
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Володимир Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля. Указ

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Відповідний указ з’явився на сайті Президента 18 березня.

Про звільнення І.Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації

Звільнити СОПЕЛЯ Ігоря Михайловича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

До слова, ще 22 лютого Президент України прийняв відставку голови Тернопільської ОДА. Відповідне повідомлення з’явилося тоді на офіційному сайті Президента України.

«У зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки, Президент України прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку із займаної посади за власним бажанням», – йшлося у заяві.

Нагадаємо, що саме через виборців, які підтримували “Зе-команду” і безпосередньо Ігоря Сопеля, вибухнув скандал на Тернопільщині.  Саме в Микулинцях вони отримали більшість голосів під час виборів Президента та Верховної Ради. З ситуацією  в Микулинцях Ігор Сопель та “Зе-команда” не справилась. Через що тепер мають безповоротні іміджеві втрати.

 

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