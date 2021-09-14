Онук впливового тернополянина вимагав 7 млн. грн. у підприємця, а суд відпускає його під “смішну” заставу

Організована злочинна група під керівництвом 25-річного Богдана Корильчука підпалювала у Тернополі кіоски підприємця Олега Юника, погрожувала його вагітній дружині, вимагала 250 тисяч доларів та тримала родину в страху цілих три місяці. А суд вирішив відпустити «главу банди» під смішну заставу.

У Тернопільському міськрайонному суді обрали запобіжний захід для Богдана Корильчука — онука колишнього керівника обласної Держфінінспекції та ексдепутата Тернопільської міської ради упродовж шести скликань, власника ТДВ «Зелене господарство» Івана Панцьо, повідомляють Тернополяни. Попри те, що прокуратура вимагала 60 днів тримання під вартою без права внесення застави суд після наради вирішив інакше.

Так, обвинуваченому оголосили запобіжний захід — застосувати тримання під вартою (на 60 діб) із можливістю внесення застави у розмірі 181 600 гривень.

Нагадаємо, вчора групу шантажистів, які вимагали 250 тисяч доларів, затримала поліція. На підставі отриманих доказів організаторові та двом його спільникам поліцейські повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.