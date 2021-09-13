За отриманий хабар заступник військового комісара з Тернопільщини сплатить штраф

Через зловживання службовим становищем до відповідальності притягнули заступника військового комісара з Тернопільщини.

Вирок чоловіку виніс Зборівський районний суд, повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 6 вересня.

У травні цього року чоловік, бажаючи отримати відстрочку від призову на строкову військову службу у зв’язку з навчанням, звернувся до свого знайомого — старшого інструктора відділення рекрутингу та комплексування Тернопільського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою консультації та роз’яснення вимог законодавства. Останній зателефонував до знайомого заступника військового комісара Козівського РТЦК, який сказав, що питання треба обговорювати під час особистої зустрічі.

У подальшому в барі заступник військового комісара пояснив хлопцеві, що після надання йому 1500 доларів зможе вплинути на рішення Тернопільської районною призовної комісії при Козівському РТЦК.

Розуміючи, що це злочин, призовник звернувся до правоохоронних органів і діяв під їх контролем. 5 червня заступник військового комісара отримав бажану суму і був викритий.

Суд визнав винним правопорушника та призначив колишньому працівникові комісаріату 41 650 гривень штрафу. Це майже дорівнює сумі неправомірної вигоди, гривневий еквівалент якої на день її передачі, становив 41 тис. грн.

Крім того, суд заборонив чоловікові на 1 рік обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності із виконанням обов’язків щодо призову на строкову військову службу.