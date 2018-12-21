Оригінальні подарунки та ялинкові прикраси своїми руками створювали в Байковецькій громаді

Усім приємно отримувати подарунки в стилі hand made (ручна робота). А якщо вони зроблені руками дітей, то їх цінність ще більше зростає. Учасники гуртка “Умілі ручки”бібліотеки-філії с. Шляхтинці напередодні Нового року та Різдвяних свят вирішили зробити оригінальні подарунки та ялинкові прикраси для дітей Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини. Такий захід, окрім естетичної та розважальної мети має ще й виховну. Адже, діти виготовили подарунки своїми руками, показали свою кмітливість, похвалились власноруч виконаною роботою, подарувавши своїм друзям те, у що вклали душу.Умільці навчились виготовляти : для дівчаток – заколки , для хлопчиків- краватки-метелики, новорічні іграшки, Різдвяний віночок. Подарунки для діток передали через працівницю Тернопільського обласного спеціалізованого будинку дитини Чоловічок Наталю Миколаївну. Учасники гуртка вітають з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим! Натомість Тернопільський обласний спеціалізований будинок дитини висловлює щиру подяку за надану благодійну допомогу.

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