Волейбол у Тернопільському районі – другий після футболу

16 грудня на базі Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст. відбулись традиційні змагання чоловічих волейбольних колективів на призи ТРР «Джерело», присвячені Дню працівників радіо, телебачення та зв’язку. Головним суддею змагань був Петро Николюк. Попри негоду, снігопад на турнір прибуло 6 команд з сіл Підгородне, у складі якої грає сільський голова Сергій Чапрак, Лозова, Острів, смт Великі Бірки та дві команди (юні та ветерани) з Великих Гаїв.

Після жеребкування і традиційних вітань між командами-учасницями турніру відбулось 8 ігор, кожна з них була цікавою та вартою уваги. Але зазвичай найвидовищніший поєдинок — останній, який визначає чемпіона. У фіналі змагань зустрілись одні з найсильніших волейбольних команд Тернопільського району — з смт Великі Бірки та села Острів. У напруженій боротьбі перемогу здобули спортсмени з Острова. Великобірківські волейболісти цього року — на другій сходинці, третє місце — у спортсменів з Лозови. За традицією, що склалася на цих змаганнях, заохочувальний приз отримує команда, яка посіла четверте місце. Цього року лише трішки не дотягнули до призерів хлопці з Великогаївської команди ветеранів.

Вітаючи переможців, призерів, організаторів та усіх учасників волейбольного турніру серед чоловічих команд, приуроченого до Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку на призи ТРР «Джерело», начальник відділу молоді та спорту Тернопільської РДА Ганна Галич сказала: «Волейбол — гра, яка у Тернопільському районі займає друге місце за популярністю після футболу. Протягом року у нас проводиться кілька волейбольних турнірів, у яких ви, шановні спортсмени, берете участь. Це — чемпіонат району з волейболу, Кубок району до Дня Незалежності України, змагання з пляжного волейболу, які проводить районне фізкультурно-спортивне товариство «Колос», та волейбольний турнір на призи ТРР «Джерело», який, як ви сказали, користується у вас великою популярністю. Районний волейбольний колектив виступає на обласних змаганнях. Приємно бачити у складі команд сивочолих і зовсім юних. Це означає, що спорт віку немає. Дякую вам за цікаву гру. Дякую, що у таку негоду знайшли можливість приїхати на змагання. Бажаю успіхів не лише у спорті. Щастя вам особистого, здоров’я, добра та достатку в родинах!»

Ганна Галич разом з головним спеціалістом відділу молоді та спорту РДА Ярославом Косяком вручили призерам турніру спільні грамоти РДА та ТРР «Джерело», Кубки та волейбольні м’ячі.

«Цей турнір для мене — велике свято, — сказала, звертаючись до волейболістів та організаторів турніру, головний редактор ТРР «Джерело» Галина Юрса. — Завжди у цей день з теплотою згадую світлої пам’яті колишнього начальника відділу фізкультури та спорту Тернопільської РДА Василя Сейнаші, який 18 років тому був ініціатором проведення турніру, а я його підтримала. Василь Іванович 14 років проводив ці змагання. Потім його замінив Василь Заторський. А нині третій рік поспіль Ганна Галич переживає з вами успіхи та невдачі й нагороджує переможців. Минуло 18 років з часу першого волейбольного турніру на призи ТРР «Джерело». Сьогодні у змаганнях взяли участь ті, хто тоді ще був зовсім молодим та ні разу не пропустив цих змагань, зокрема — Микола Кітчак і Павло Кузик з села Лозова, Олександр Шум і Борис Євенко з смт Великі Бірки. Дякую вам за вірність традиціям турніру. На сьогоднішніх змаганнях вперше взяв участь та успішно виступив наймолодший учасник турніру, шістнадцятирічний великобірківчанин Юрій Волинець. Попри юний вік, він виступає в основному складі команди, що захищає честь області на чемпіонаті України з волейболу. А також грає у складі збірної України на світових турнірах! Це для нас — велика честь! Дякую за любов до спорту. Мені особисто завжди приємно бути присутньою на фінальному поєдинку цього турніру. Такої видовищної гри, без перебільшення, не побачиш і на світових іграх! І це не лише моя особиста думка».

Галина Юрса нагородила цінними подарунками призерів і подякувала меценатам, зокрема, підприємцям Юрію Березовському, Анатолію Бучинському, Віталію та Сергію Михайловським, Олегу Клепачу за допомогу. Також подякувала директору Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст. Оксані Кость за можливість впродовж років проводити турнір у такій гарній спортивній залі. Як виявилось, Оксана Миколаївна саме у день змагань відзначала день народження. Тож усі щиро привітали іменинницю та побажали їй здоров’я.

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