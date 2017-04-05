Ось хто піклується про могилу першого українського бургомістра Тернополя

Цього року вперше з моменту поховання першого українського бургомістра Володимира Лучаківського працівники СКП “Ритуальна служба” відновили гробівець на місці його поховання. Роботи з реставрації були проведені за кошти благодійників та меценатів.

Багато зусиль для здійснення робіт з реставрації гробівця доклав директор СКП “Ритуальна служба” Сергій Тлумацький.

– Реставрація гробівця першого бургомістра Володимира Лучаківського на Микулинецькому кладовищі була здійснена на доручення міського голови Сергія Надала. Володимир Лучаківський – відома людина, він був видатним письменником, драматургом, громадським діячем, саме завдяки йому у Тернополі з’явилось електричне освітлення, телефон і водогін, тому логічно було впорядкувати місце його поховання. Таких гробівців, які треба до ладу проводити, є декілька, та почали саме з гробівця першого бургомістра. В цьому році також плануємо відновити могилу Січових Стрільців, адже і тут проводять покладання квітів, тернополяни часто відвідують цю могилу…, – розповідає Сергій Тлумацький.

Нагадаємо, 179 річницю з Дня народження справжньої легенди Тернополя – першого бургомістра етнічного українця Володимира Лучаківського – відзначили 19 березня цього року. Біля його могили на Микулинецькому кладовищі провели панахиду та поклали квіти. Вшанувати відомого тернополянина та українця прийшов міський голова та представники громадськості.