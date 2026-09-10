На Тернопільщині за день сталися три ДТП за участі мотоциклістів

Три дорожньо-транспортні пригоди за участі мотоциклістів сталися на дорогах Тернопільщини 10 вересня. У всіх випадках зіткнулися легкові автомобілі та мотоцикли. Троє мотоциклістів отримали травми та були госпіталізовані.

Перша аварія трапилася близько 14:00 у Кременці на вулиці С. Петлюри. Там не розминулися автомобіль Hyundai та мотоцикл.

Унаслідок зіткнення 52-річний мотоцикліст отримав травми. Чоловіка у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Близько 18:00 ДТП сталася у Тернополі на вулиці Збаразькій. Не поділили дорогу водії автомобіля Dacia та мотоцикла.

Травмувався 30-річний мотоцикліст. Його з травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарні.

Ще одна аварія сталася приблизно через дві години у селі Лопушне Кременецького району. Там зіткнулися легковий автомобіль Peugeot та мотоцикл.

Мотоцикліст, 2006 року народження, отримав травми середнього ступеня тяжкості та потрапив до лікарні.