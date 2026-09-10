На Зборівщині під час риболовлі потонув 67-річний чоловік

Трагедія сталася ввечері 9 вересня на місцевому ставку поблизу одного з господарств у Зборові. Під час риболовлі загинув 67-річний житель Львова, який приїхав у гості до свого родича.

За попередніми даними, того дня чоловіки разом пішли на водойму рибалити. Після вечері львів’янин вирішив піти перевірити вудки, однак назад не повернувся.

Його родич також вирушив до ставка, проте чоловіка не знайшов. Про подію він повідомив правоохоронців та рятувальників.

Працівники ДСНС обстежили водойму. Неподалік берега вони виявили тіло 67-річного чоловіка.

Під час огляду видимих слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили. За фактом загибелі слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Остаточні обставини трагедії та причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Поліцейські закликають громадян бути особливо обережними під час перебування біля водойм. Не варто заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння, залишатися поблизу водойми наодинці та нехтувати правилами безпеки під час риболовлі.

Навіть звичний відпочинок біля води може обернутися трагедією.