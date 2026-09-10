У Тернополі студенти першими побачили фільм про князя Острозького

У Тернополі відбувся допрем’єрний показ документального фільму «Скарб князя Острозького», створеного українським режисером Сергієм Шараєвським у межах програми «Рік Острозької Біблії».

9 вересня фільм переглянули студенти Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу, Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола та Інституту мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Показ відбувся на запрошення голови ГО «Тернопільська кінокомісія» Володимира Ханаса та став частиною культурно-просвітницьких заходів у межах програми «Рік Острозької Біблії».

Подія відбулася під час роботи виставки «Острозька реліквія», яка з 1 до 14 вересня експонується у Тернопільському педуніверситеті.

Виставка знайомить відвідувачів з історією Острозької Біблії — першого повного друкованого видання Святого Письма церковнослов’янською мовою, що вийшло в Острозі у 1581 році, а також з постаттю князя Василя-Костянтина Острозького та розвитком освіти й книгодрукування в Україні.

В експозиції представлені факсимільні видання, репліки історичних предметів та прототип друкарського верстата. Відвідувачі можуть власноруч надрукувати пам’ятну сторінку за зразком Острозької Біблії.

Поєднання кіно та виставкової експозиції дало можливість молоді не лише почути про визначні сторінки української історії, а й побачити їх через книгу, предмети та сучасну документалістику.

2026 рік об’єднав одразу три знакові ювілеї: 500 років від народження Василя-Костянтина Острозького, 450 років від заснування Острозької академії та 445 років від виходу Острозької Біблії. Саме цим датам присвячена всеукраїнська програма «Рік Острозької Біблії», у межах якої виставка мандрує містами України.

Проєкт реалізується у співпраці Національного університету «Острозька академія», ГО «Християнська відкрита академія» та Фонду «Східноєвропейська реформація» (Польща).

Відвідати виставку «Острозька реліквія» у Тернополі можна до 14 вересня за адресою: вул. Максима Кривоноса, 2.

Більше інформації про програму «Рік Острозької Біблії» на сайті проєкту c4u.org.ua/projects/ostroh-bible