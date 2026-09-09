На Тернопільщині лікарня переплатила за електроенергію понад 419 тисяч гривень: кошти повернули до бюджету

До бюджету повернули 419 197 гривень, які комунальна лікарня на Тернопільщині зайво сплатила за електроенергію. Кошти постачальник повернув після втручання прокуратури та виконання рішення Господарського суду Тернопільської області.

Як повідомили у прокуратурі, Тернопільська окружна прокуратура звернулася до суду в інтересах держави в особі Західного офісу Держаудитслужби та Тернопільської обласної ради.

Позов стосувався визнання недійсними додаткових угод до договору про закупівлю електроенергії, укладених між ТОВ «Тернопільелектропостач» та КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради, а також стягнення переплачених коштів.

Підставою для звернення до суду стало необґрунтоване підвищення ціни електроенергії. Під час виконання договору постачальник і лікарня уклали додаткові угоди, якими збільшили вартість електроенергії за одиницю.

Водночас, за даними прокуратури, передбачених законом підстав для такого підвищення не було. Зокрема, зміна ціни можлива за наявності підтвердженого коливання ринкової вартості електроенергії.

Суд визнав відповідні додаткові угоди недійсними та постановив стягнути з постачальника 419 197 гривень зайво сплачених бюджетних коштів.

Наразі рішення Господарського суду Тернопільської області виконано в повному обсязі, а кошти повернули до бюджету.