У Теребовлянському відділенні поліції виявили низку недоліків під час моніторингового візиту

Моніторингова група Представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області здійснила візит до Відділення поліції №3 у Теребовлі Тернопільського районного управління поліції. Під час перевірки виявили низку недоліків, зокрема щодо конфіденційного спілкування затриманих із захисниками, доступності приміщень для маломобільних людей та пожежної безпеки.

Візит відбувся у межах реалізації Національного превентивного механізму. Моніторингова група перевірила дотримання стандартів забезпечення прав людей, які перебувають у відділенні поліції, зокрема належність фіксації перебування осіб у приміщенні, умови проведення слідчих дій та доступність будівлі для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

При вході до адміністративної будівлі облаштований пандус та встановлена кнопка виклику персоналу. У приміщенні є інформаційні стенди, «зелена кімната» та кімната для прийому громадян.

Під час візиту моніторингова група безперешкодно оглянула службові приміщення, опитала працівників та ознайомилася з відповідною документацією.

Фактів заподіяння тілесних ушкоджень або випадків насильницької смерті затриманих осіб монітори не встановили. Також у службових приміщеннях не виявили предметів чи засобів, які могли б використовуватися для катування, жорстокого поводження або психологічного тиску.

Позитивним результатом перевірки стало й те, що працівники відділення мають сертифікати про проходження навчання з надання домедичної допомоги. У черговій частині є універсальні аптечки з чинними строками придатності, а посадові інструкції містять положення щодо заборони катувань та інших форм жорстокого поводження.

Крім того, у відділенні є протирадіаційне укриття та генератори, які дають змогу забезпечувати роботу підрозділу у разі відключення електроенергії.

Водночас моніторингова група виявила низку недоліків, які потребують усунення.

Через ремонтні роботи наразі не функціонують кімната для затриманих осіб, кімната для проведення слідчих дій та кімната для конфіденційного побачення із захисником.

Через це процесуальні дії та конфіденційне спілкування із захисником проводяться у кімнаті для прийому громадян. Як зазначили представники Омбудсмана, такі умови не забезпечують належного рівня конфіденційності та не відповідають вимогам до організації відповідних процедур.

Також будівля відділення наразі не повною мірою доступна для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Зокрема, не забезпечено належних умов доступу для людей із порушеннями зору.

Ще одним недоліком стала відсутність автоматизованої пожежної сигналізації. За оцінкою моніторингової групи, це створює додаткові ризики для безпеки працівників та відвідувачів.

Водночас у відділенні поліції тривають ремонтні роботи. Вони, зокрема, спрямовані на запровадження системи «Custody Records» та облаштування робочих і спеціальних приміщень. Очікується, що після завершення робіт частину виявлених недоліків буде усунуто.

У Представництві Уповноваженого зазначили, що виявлені недоліки можуть негативно впливати на належне забезпечення прав людей, які перебувають у відділенні поліції, зокрема права на належні умови під час проведення процесуальних дій, конфіденційне спілкування із захисником та доступність приміщень для маломобільних груп населення.

За результатами моніторингового візиту готують звіт із рекомендаціями щодо усунення недоліків. Відповідну інформацію мають скерувати до компетентних органів для реагування та вжиття необхідних заходів.