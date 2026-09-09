Боровся з раком і пішов захищати Україну: у 27 років помер Ілля «Саймон» Ільїн

7 вересня 2026 року у віці 27 років помер лейтенант Національної гвардії України Ілля Ільїн із позивним «Саймон». Про його смерть повідомив Олег Байрак.

За словами автора допису, Ілля служив пілотом ударних безпілотників у 20-й бригаді «Любарт» та виконував бойові завдання.

До війська чоловік долучився добровільно під час ремісії онкологічного захворювання. Як зазначається у дописі, під час реабілітації Ілля познайомився з іншим юнаком, який також мав онкологію. Разом вони вирішили стати на захист України.

«Саймон» повноцінно виконував бойові завдання та, за словами автора публікації, став прикладом для інших військовослужбовців.

Іллю Ільїна також згадують як військового, якого свого часу помітили під час допомоги літній жінці перейти дорогу.

У повідомленні про смерть зазначено, що причиною стала невиліковна хвороба. Точний діагноз у дописі не вказаний.

Чин поховання Іллі «Саймона» Ільїна відбудеться 10 вересня о 13:30 у Соборі Преображення Господнього в Кременці.

Вічна пам’ять захиснику України.